В городе Подгородное (Днепропетровская область) автомобиль столкнулся с железнодорожной платформой при пересечении путей.

В городе Подгородное (Днепропетровская область) автомобиль Mercedes Vito столкнулся с железнодорожной платформой при пересечении путей, в результате чего четыре человека пострадали.

Сообщение о ДТП поступило в Службу спасения 29 июня в 00.16.

Из-за повреждения автомобиля нескольких пассажиров зажало в салоне.

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Спасателям, которые прибыли на место аварии, удалось высвободить двух пострадавших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц.

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