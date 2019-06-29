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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области авто въехало в железнодорожную остановку – 4 пострадавших

В городе Подгородное (Днепропетровская область) автомобиль столкнулся с железнодорожной платформой при пересечении путей.

ДТП

В городе Подгородное (Днепропетровская область) автомобиль Mercedes Vito столкнулся с железнодорожной платформой при пересечении путей, в результате чего четыре человека пострадали.

Сообщение о ДТП поступило в Службу спасения 29 июня в 00.16.

Из-за повреждения автомобиля нескольких пассажиров зажало в салоне.

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Спасателям, которые прибыли на место аварии, удалось высвободить двух пострадавших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц.

 

К слову, в Винницкой области 30-летний гражданин Ирана на Оpel устроил смертельное ДТП.

Видео: Головне Управління

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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