В одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от удара током.

11-летняя девочка погибла из-за поражения током на пруду в одном из сел Одесской области.

Девочка и ее 13-летняя подруга играли на обезводненном пруду. Водоем осушили в связи с проведением работ по его расширению.

Под линиями электропередач, которые там находятся, работники сделали насыпь высотой почти 9 метров.

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Девочка залезла на него, но поскользнулась и, чтобы устоять на ногах, схватилась за высоковольтный провод. Он находился на высоте полутора метров.

От удара током ребенок погиб на месте.

Другая девочка получила незначительный удар током, когда пыталась оттянуть подругу от места поражения. Ее госпитализировали в местную больницу.

По факту начато уголовное производство по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Полицейские проводят следствие.

К слову, в Киеве 13-летний подросток получил 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электрички.