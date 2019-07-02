В Киевской области легковушка протаранила грузовик. В результате ДТП погиб один из водителей.

В Киевской области на дороге Малютянка – Глеваха легковушка, двигаясь по встречной полосе, врезалась в грузовик, который слетел в кювет.

Читайте: Во Львовской области авто слетело в кювет – два человека погибли

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. В полиции пока не прокомментировали происшествие.

















Смертельное ДТП в Киевской области: авто протаранило грузовик на встречной полосе / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы. В результате ДТП пострадали 15 человек, один погиб.

Источник: Погляд

Фото: Погляд