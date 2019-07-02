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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Киевской области: авто протаранило грузовик на встречной полосе

В Киевской области легковушка протаранила грузовик. В результате ДТП погиб один из водителей.

Смертельное ДТП в Киевской области: авто протаранило грузовик на встречной полосе

В Киевской области на дороге Малютянка – Глеваха легковушка, двигаясь по встречной полосе, врезалась в грузовик, который слетел в кювет.

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Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. В полиции пока не прокомментировали происшествие.

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Смертельное ДТП в Киевской области: авто протаранило грузовик на встречной полосе / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаевской области столкнулись пассажирский и грузовой микроавтобусы. В результате ДТП пострадали 15 человек, один погиб.

Источник: Погляд

Фото: Погляд

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