На детской площадке в Пашеной Балке Днепропетровской области взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что по предварительному заключению специалиста-взрывотехника, на детской площадке в Пашеной Балке взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Со слов детей, которые находятся в больнице в контактном состоянии, они нашли боеприпас в мусорке.

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Проводятся необходимые экспертизы для окончательного установления, что именно взорвалось.

Также проводятся следственные действия относительно того, откуда в Пашеной Балке мог оказаться боеприпас.

Напомним, 1 июля около 20.00 шестеро детей получили травмы от взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка.