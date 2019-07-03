PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Чернобыле задержали группу сталкеров

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали группу сталкеров, которые прибыли туда с целью экстремального туризма.

В Чернобыле задержали группу сталкеров

В Киевской области в Чернобыльской зоне полицейские задержали две группы сталкеров. Первая группа состояла из трех человек возрастом 19 и 20 лет, вторая – тоже из трех человек того же возраста.

Экстрималы из первой тройки – жители Киева и Кропивницкого. Они хотели отдохнуть в радиационном лесу. Вторая группа приехала в Чернобыль из Львова и Кривого Рога.

Читайте: Местами съемок Чернобыля: в Киеве разработают маршрут для туристов

Относительно данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

  • image
  • image
В Чернобыле задержали группу сталкеров / 2 фотографии

К слову, поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала Чернобыль может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сериал Чернобыль 2019: согласны ли ликвидаторы со сценаристами
Чернобыль от HBO: сюжет и отзывы критиков о премьере
На Чернобыльской АЭС нарисуют мурал Взгляд в будущее
НВО собирается продлить сериал Чернобыль
Чернобыль 2019: даты выхода и где смотреть онлайн
33 года после аварии в Чернобыле. Как радиация повлияла на природу и людей
Чернобыль 2019: куда поехать туристам и какие цены в зоне отчуждения
Чернобыльская катастрофа: 9 фильмов об аварии на АЭС
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка