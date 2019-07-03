В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали группу сталкеров, которые прибыли туда с целью экстремального туризма.

В Киевской области в Чернобыльской зоне полицейские задержали две группы сталкеров. Первая группа состояла из трех человек возрастом 19 и 20 лет, вторая – тоже из трех человек того же возраста.

Экстрималы из первой тройки – жители Киева и Кропивницкого. Они хотели отдохнуть в радиационном лесу. Вторая группа приехала в Чернобыль из Львова и Кривого Рога.

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Относительно данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.









В Чернобыле задержали группу сталкеров / 2 фотографии

К слову, поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала Чернобыль может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.