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Факты / Происшествия

Выглядывал маму: в Донецкой области с балкона выпал 8-летний мальчик

В Торецке Донецкой области 8-летний мальчик выпал с балкона третьего этажа пока матери не было дома.

Выглядывал маму: в Донецкой области с балкона выпал 8-летний мальчик

8-летний ребенок открыл балкон, залез на табуретку, наклонился и упал. Все это случилось пока матери не было дома. Женщина пошла в магазин, а мальчик выглядывал ее на балконе.
Несчастный случай произошел в Торецке Донецкой области.

Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями. Сейчас состояние ребенка проверяют врачи.

Факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка.

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Полицейские призывают взрослых не оставлять детей одних, когда в комнате открыты окна.

К слову, в Одессе из окна десятого этажа выпала пятилетняя девочка. От полученных травм она погибла.

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