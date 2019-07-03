В Торецке Донецкой области 8-летний мальчик выпал с балкона третьего этажа пока матери не было дома.

8-летний ребенок открыл балкон, залез на табуретку, наклонился и упал. Все это случилось пока матери не было дома. Женщина пошла в магазин, а мальчик выглядывал ее на балконе.

Несчастный случай произошел в Торецке Донецкой области.

Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями. Сейчас состояние ребенка проверяют врачи.

Факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка.

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Полицейские призывают взрослых не оставлять детей одних, когда в комнате открыты окна.

К слову, в Одессе из окна десятого этажа выпала пятилетняя девочка. От полученных травм она погибла.