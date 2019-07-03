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Факты / Происшествия

Сплела веревку из простыней: в Днепре девушка сорвалась с 4 этажа общежития

В Днепре девушка пыталась забраться в окно общежития по простыням, однако конструкция не выдержала и она сорвалась.

Сплела веревку из простыней: в Днепре девушка сорвалась с 4 этажа общежития

В Днепре девушка пыталась проникнуть в общежитие Автотранспортного колледжа НТУ нестандартным способом,  а именно с помощью конструкции из простыней. Она не имеет никакого отношения к данному ВУЗу и в этом общежитии не жила. Там живут ее друзья и знакомые, к которым она и хотела попасть в обход коменданта.

Ее решили затащить к себе в комнату через окно, а для этого связали веревку из простыней. Но затея не увенчалась успехом и девушка сорвалась с высоты, упав прямиком на крышу небольшой пристройки.

– У нее рука соскользнула и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крышу, — рассказал один из парней.

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К счастью, она не получила серьезных травм – отделалась ушибами.

На место происшествия вызвали руководство ВУЗа, а также родителей пострадавшей. С ними беседуют сотрудники полиции.

К слову, в Одессе пятилетняя девочка погибла в результате падения с десятого этажа.

Источник: Информатор

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