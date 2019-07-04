В Минске во время салюта по случаю Дня независимости Беларуси погибла женщина, получившая осколочное ранение шеи.
3 июля в Минске женщина, наблюдавшая салют по случаю Дня независимости Беларуси, получила ранение металлическим осколком в шею.
Травма оказалась несовместима с жизнью и женщина 1955 года рождения умерла.
Также во время салюта пострадали еще четыре человека.
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Из-за сильных взрывов в некоторых домах выбило окна.
В Министерстве обороны отметили, что заряды для салюта применялись и раньше.
Проводится следствие для установления причин трагедии.
Осколок попал в шею: в Минске из-за салюта ко Дню независимости погибла женщина / 3 фотографии
Напомним, 30 июня в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Источник: Министерство обороны Беларуси
Фото: Tut.by
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