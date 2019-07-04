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Факты / Происшествия

Осколок попал в шею: в Минске из-за салюта ко Дню независимости погибла женщина

В Минске во время салюта по случаю Дня независимости Беларуси погибла женщина, получившая осколочное ранение шеи.

Осколок попал в шею: в Минске из-за салюта ко Дню независимости погибла женщина

3 июля в Минске женщина, наблюдавшая салют по случаю Дня независимости Беларуси, получила ранение металлическим осколком в шею.

Травма оказалась несовместима с жизнью и женщина 1955 года рождения умерла.

Также во время салюта пострадали еще четыре человека.

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Из-за сильных взрывов в некоторых домах выбило окна.

В Министерстве обороны отметили, что заряды для салюта применялись и раньше.

Проводится следствие для установления причин трагедии.

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Осколок попал в шею: в Минске из-за салюта ко Дню независимости погибла женщина / 3 фотографии

Напомним, 30 июня в результате опрокидывания аттракциона-батута в Кривом Роге пострадали пятеро детей и двое взрослых.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Фото: Tut.by

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