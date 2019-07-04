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Факты / Происшествия

Под Станицей Луганской горит заминированный лес, ранен человек

В Луганской области загорелся заминированный лес, в результате чего тракторист, работавший на этой местности, получил контузию и ранение руки.

Под Станицей Луганской горит заминированный лес, ранен человек

Около села Колесниковка на территории Песчаного лесничества Луганской области загорелась лесная подстилка.

Огонь охватил два места на общей площади около 20 га.

Тушение пожара запрещено проводить поскольку территория заминирована. Пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию местности.

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По информации спасателей, во время опахивания места пожара произошел взрыв. Тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.

К месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники. Из них пиротехническая группа в составе 10 человек.

Напомним, 25 июня под Ровно загорелась городская свалка.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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