В Виннице пьяный патрульный на своем авто устроил ДТП, в котором пострадали двое детей.

Ночью 5 июля, около 3.00, на перекрестке улиц Лебединского и Шимко в Виннице Volkswagen Transporter протаранил три припаркованных на обочине автомобиля – ВАЗ-21099, Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos.

Управлял микроавтобусом патрульный полицейский, который был не на службе и имел внешние признаки алкогольного опьянения. От медосмотра он отказался.

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В результате ДТП пострадали двое детей 15 и 10 лет, находившихся в салоне ВАЗа.

Открыто производство по ч.1 ст.286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Полицейскому грозит до трех лет лет ограничения свободы.

Расследованием дела будут заниматься следователи ГБР.













Пьяный коп разбил четыре авто в Виннице: пострадали двое детей / 3 фотографии

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Фото: Vinbazar.com