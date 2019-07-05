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Факты / Происшествия

Пьяный коп разбил четыре авто в Виннице: пострадали двое детей

В Виннице пьяный патрульный на своем авто устроил ДТП, в котором пострадали двое детей.

П’яний коп розбив чотири авто у Вінниці

Ночью 5 июля, около 3.00, на перекрестке улиц Лебединского и Шимко в Виннице Volkswagen Transporter протаранил три припаркованных на обочине автомобиля – ВАЗ-21099, Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos.

Управлял микроавтобусом патрульный полицейский, который был не на службе и имел внешние признаки алкогольного опьянения. От медосмотра он отказался.

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В результате ДТП пострадали двое детей 15 и 10 лет, находившихся в салоне ВАЗа.

Открыто производство по ч.1 ст.286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Полицейскому грозит до трех лет лет ограничения свободы.

Расследованием дела будут заниматься следователи ГБР.

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Пьяный коп разбил четыре авто в Виннице: пострадали двое детей / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП в Винницкой области, где столкнулись две легковушки.

Фото: Vinbazar.com

Источник: Нацполиция

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