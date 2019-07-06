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Факты / Происшествия

Руки по локоть в крови: на Полтавщине мужчина убил мать

В селе Вовчик на Полтавщине произошла жестокая семейная драма. Сын собственными руками убил родную мать.

Домашнє насильство

На Полтавщине сын нанес матери несколько ударов по голове от чего женщина умерла. Тело заметила соседка, которая пришла наведаться, но ей открыл дверь сын, у которого руки были по локоть в крови.

А на вопрос, где мать, мужчина уверенно отвечал, что она спит.

– Руки по локоть в крови, ноги и шорты забрызганы кровью. Я его стала спрашивать: Рома, что же это такое? Ты мать побил? – рассказывает соседка.

Соседка Нина Брюховецкая зашла в дом и увидела, что мать лежит сгорбленная с вывернутыми руками.

Женщина позвала еще одну соседку на помощь, они вместе вызвали полицию и скорую, но к тому времени жертва уже умерла.

37-летний сын Роман был настолько пьян, что даже не понимал, что натворил.

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Напомним, в Одессе пенсионер зарезал семью, которая проживала по соседству. Убийцу задержали правоохранители.

Источник: Надзвичайні новини

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