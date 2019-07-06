В городе Плантейшен, штат Флорида прогремел взрыв в торговом центре The Fountains.
В городе Плантейшен (штат Флорида, США) прогремел взрыв в торговом центре The Fountains.
По предварительным данным, причиной стала утечка газа.
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В результате чего обрушилась крыша ТЦ, также повреждения получили авто, стоявшие на стоянке.
В экстренных службах города сообщают о не менее 20 пострадавших, из которых двое в критическом состоянии.
Ранее Факты ICTV писали, что неизвестный объект упал и взорвался возле столицы Кипра Никосии. Люди в результате чрезвычайного происшествия не пострадали.
Фото: liz roldan
Источник:
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