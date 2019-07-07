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В Одессе в заложницы взяли сотрудницу ломбарда – введен план Гром

В Одессе около часа назад неизвестный захватил в заложницы сотрудницу ломбарда. Введен план Гром.

В Одессе в заложницы взяли сотрудницу ломбарда – введен план Гром

В Одессе сотрудницу кредитного учреждения, расположенного в Суворовском районе города, взял в заложницы неизвестный.

Введена в действие спецоперация Гром. Здание оцеплено.

На месте работают сотрудники полиции, включая высшее начальство.

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Ведутся переговоры с правонарушителем. Принимаются меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника.

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В Одессе в заложницы взяли сотрудницу ломбарда – введен план Гром / 2 фотографии

К слову, на трассе Одесса – Киев столкнулись Skoda и Славута. В результате ДТП погиб один из водителей.

Источник: Нацполиция

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