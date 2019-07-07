Появились подробности проведения спецоперации Гром по освобождению двух заложниц.

В ходе спецоперации Гром в Одессе полицейским удалось освободить двух заложниц. Неизвестный удерживал их в кредитном учреждении.

Штурм здания состоялся после трех часов переговоров, в ходе которых преступник требовал один миллион долларов и вертолет. Однако чуть позже согласился снизить претензии до $100 тысяч.

В полиции рассказали, что неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка.

Девушки сильно не пострадали, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

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В ходе операции мужчину задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Напомним, что в Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудниц ломбарда около 12.00.