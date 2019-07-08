В селе Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области столкнулись два грузовых автомобиля и рейсовый автобус.

В результате тройного ДТП на Львовщине с участием двух грузовиков и автобуса рейсом Львов-Киев, пострадали водитель и двое пассажиров. Они доставлены в больницу.

Авария произошла в селе Гамалеевка Пустомытовского район 7 июля около 22.50.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.









На Львовщине столкнулись пассажирский автобус и две фуры – есть пострадавшие / 2 фотографии

К слову, в Киеве внедорожник Nissan протаранил Volkswagen Jetta, в котором находился 9-летний ребенок.

Фото: varta1