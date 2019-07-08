PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Не выдержало сердце: женщина попала в больницу после секс-фестиваля

На британском фестивале свингеров у 52-летней женщины случился сердечный удар.

Не выдержало сердце: женщина попала в больницу после секс-фестиваля

В английском графстве Вустершир проходил трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival.

Во время фестиваля одна 52-летняя женщина начала задыхаться, ей оказали первую помощь и госпитализировали на вертолете.

Читайте: Безопасный секс в лесу: что взять и как спастись от насекомых

Врачи поставили диагноз сердечный приступ и пообещали вскоре выписать женщину.

Другие участники фестиваля свингеров шутят, что женщина перестаралась в одной из игр.

Swingfields Festival в 2019 году посетили 700 человек.

Ранее Факты ICTV писали, как заняться сексом на крыше без вреда для здоровья.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка