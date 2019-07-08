На британском фестивале свингеров у 52-летней женщины случился сердечный удар.
В английском графстве Вустершир проходил трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival.
Во время фестиваля одна 52-летняя женщина начала задыхаться, ей оказали первую помощь и госпитализировали на вертолете.
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Врачи поставили диагноз сердечный приступ и пообещали вскоре выписать женщину.
Другие участники фестиваля свингеров шутят, что женщина перестаралась в одной из игр.
Swingfields Festival в 2019 году посетили 700 человек.
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