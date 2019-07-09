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Факты / Происшествия

В Запорожской области столкнулись маршрутка и легковушка – 12 пострадавших

В Запорожской области в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля пострадали 12 человек, среди них четверо детей.

В Запорожской области столкнулись маршрутка и легковушка – 12 пострадавших

В Запорожской области возле пгт Степногорск на трассе Харьков-Симферополь в результате ДТП пострадали 12 человек, четверо из них – дети.

Авария произошла в результате столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz и легкового автомобиля Ford Sierra.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу.

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В Запорожской области столкнулись маршрутка и легковушка – 12 пострадавших / 4 фотографии

В маршрутке в момент аварии находились 18 пассажиров. 12 пострадавших, среди которых водитель легковушки и четверо детей, были госпитализированы.

После оказания медицинской помощи всех отпустили из больницы.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Харькове, в результате которого погибли два человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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