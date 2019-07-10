В центре Сум неизвестный устроил стрельбу, ранив двух человек.
Два человека получили ранения из-за стрельбы на переулке Терезова в Суммах.
Среди пострадавших 15-летняя девочка.
В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила около 13.30 от медиков.
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Пострадавших госпитализировали.
В полиции квалифицировали событие по ч.2 ст.115 УК Украины Покушение на убийство.
Правоохранители продолжают поиски стрелявшего мужчины.
Стрельба в центре Сум: двое раненых / 2 фотографии
К слову, 5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.
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