В центре Сум неизвестный устроил стрельбу, ранив двух человек.

Два человека получили ранения из-за стрельбы на переулке Терезова в Суммах.

Среди пострадавших 15-летняя девочка.

В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила около 13.30 от медиков.

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Пострадавших госпитализировали.

В полиции квалифицировали событие по ч.2 ст.115 УК Украины Покушение на убийство.

Правоохранители продолжают поиски стрелявшего мужчины.









Стрельба в центре Сум: двое раненых / 2 фотографии

К слову, 5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.