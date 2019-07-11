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Факты / Происшествия

Попросил перепарковать авто: в Ровно мужчине перерезали горло

В Ровно 29-летнему мужчине нанесли несколько ударов ножом из-за просьбы перепарковать автомобиль.

Попросил перепарковать авто: в Ровно мужчине перерезали горло

В Ровно 29-летний Артем хотел проехать к своему подъезду, но дорогу преградил автомобиль. Водитель с товарищами были рядом, но перепарковать машину наотрез отказались.

– Они с улыбкой, нецензурными словами: У нас тут дела еще, подождешь, нам некуда спешить, – рассказывает пострадавший.

После словесной незнакомец схватился за нож и бросился к Артему.

– Первый удар был по голове. Когда я отскочил, второй удар был вдоль лица. Далее по шее, руке и дальше я уже не чувствовал куда он меня бьет, – добавил пострадавший.

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Девушка, которая стала свидетелем, рассказала, что товарищи нападающего вели себя неадекватно.

– Мы начали с сестрой оттягивать. Когда уже оттащили, Артем поднял голову, мы просто увидели как цвиркает кровь. Ребята были абсолютно неадекватны, какой адекватный человек будет смеяться, когда режут человека и он истекает кровью, – отметила подруга пострадавшего Екатерина Малиновская.

Друзья Артема вызвали скорую и полицию, а нападающий бросил нож, сел в машину и уехал.

Нападающий перерезал горло парню и нанес еще несколько ударов ножом.

– К сонной артерии было, действительно, совсем недалеко. Речь – о нескольких миллиметрах. Если бы была повреждена сонная артерия, его даже не успели бы довести сюда, в приемное отделение, – рассказал врач-травматолог Ровенской центральной больницы Роман Коваль.

Правоохранители сначала открыли уголовное производство по статье о легких телесных повреждениях. Однако после вмешательства журналистов, дело переквалифицировали на ч.4. ст. 296 (Хулиганство) УК Украины, а это до 7 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области из-за замечания произошел конфликт с поножовщиной.

Источник: Надзвичайні новини

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