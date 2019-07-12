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Факты / Происшествия

“Торнадо” напугал отдыхающих на пляже в Одессе

На пляже в Одессе в микрорайоне Лузановка пронесся торнадо, образовавшийся из песка на берегу.

"Торнадо" налякав відпочивальників на пляжі в Одесі

Торнадо в Лузановке ломал зонтики и сносил в море водные аттракционы.

К счастью, никто из отдыхающих на одесском пляже не пострадал.

Этот пыльный вихрь или смерч, как его называют очевидцы в соцсетях, длился около минуты.

Покрутившись на песке он ушел в море.

Читайте: Земля нагревается. 2019 год станет самым жарким

Недавно в Житомирской области выпал град и образовалось торнадо.

Источник048.ua

Фото048.ua

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