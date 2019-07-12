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Факты / Происшествия

В Донецкой области боевики обстреляли частный дом – погиб мужчина

В Донецкой области боевики попали во двор частного дома. В результате обстрела погиб гражданский человек.

В Донецкой области боевики обстреляли частный дом – погиб мужчина

В населенном пункте Чермалык в Донецкой области в результате артиллерийского обстрела получил ранение мужчина 1970 года рождения.

– Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома. Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданина, – рассказали в штабе ООС.

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Пострадавшего госпитализировали санитарным транспортом. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области возле поселка Гранитное боевики попали снарядом в грузовой автомобиль ВСУ. В результате обстрела погиб украинский военный.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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