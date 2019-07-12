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Факты / Происшествия

В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине

В Мали на мине подорвался автомобиль ООН с миротворцами, в результате чего ранения получили десять человек.

В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине

Во время операции вблизи города Кидал на севере Мали на мине подорвался автомобиль с миротворцами ООН. В результате наезда на взрывное устройство ранения получили десять человек, в том числе четверо – тяжелые. Сейчас им предоставляют медицинскую помощь.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Фархан Нак.

– Миссия проводит расследование инцидента и продолжает следить за развитием событий, – отметил он.

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По словам пресс-секретаря ООН, внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию. Это привело к гибели 600 человек в течение первой половины 2019 года.

К слову, Совбез ООН провел экстренное заседание после инцидента в Оманском заливе.

Источник: Синьхуа

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