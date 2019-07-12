В России автомобиль рухнул в реку. В результате этого погибли десять человек.

В России в республике Тыва десять человек погибли в результате опрокидывания автомобиля в реку Шуй.

– На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних, рассказали в местном МВД.

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Правоохранители уточнили, что жертв может быть больше, так как неизвестно, сколько человек было в автомобиле. Следственные действия продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли двое детей.

Источник: МВД РФ