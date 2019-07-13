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Факты / Происшествия

В Жулянах откладывают рейсы. Пассажиров перевозят в аэропорт Борисполь

В столичном аэропорту Жуляны задерживаются рейсы, а некоторые переносятся в аэропорт Борисполь.

В Жулянах откладывают рейсы. Пассажиров перевозят в аэропорт Борисполь

В аэропорту Жуляны задерживают рейсы из-за ЧП с самолетом, произошедшим 12 июля.

По состоянию на 12.00, рейсы в Варшаву и Нюрнберг задерживаются на три часа, в Неаполь – на час.

Также задерживаются рейсы в Одессу, Львов, Франкфурт, Ригу и Вену.

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Пассажирам некоторых рейсов предоставили трансфер в аэропорт Борисполь, который примет их самолеты.

Неудобства связаны со вчерашним происшествием. Пассажирский самолет авиакомпании Белавиа рейсом Киев-Минск неожиданно при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет получил незначительные повреждения, но на взлетное полосе были помяты фонари.

Пассажирам сообщили, что аэропорт восстановит работу к 15.00.

Напомним, 10 июня пассажиры рейса PQ 7001 Киев – Хургада не могли вылететь из аэропорта Борисполь более 12 часов.

Источник: Факты ICTV

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