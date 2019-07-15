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Факты / Происшествия

ДТП с маршруткой под Киевом: есть погибшие, 17 пострадавших

Три человека погибли и еще 17 пострадали в результате ДТП на Житомирской трассе под Киевом.

ДТП с маршруткой под Киевом: есть погибшие, 17 пострадавших

Утром 15 июля под Киевом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и легкового авто.

Микроавтобус Volkswagen LT и Ford Mondeo двигались в попутном направлении и столкнулись на 34 км Житомирской трассы. В результате аварии на месте погибли два человека из легковушки. Еще один человек скончался по дороге в больницу.

17 пассажиров маршрутного такси, которое после столкновения также снесло отбойник, отправили в больницу с различными травмами.

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ДТП с маршруткой под Киевом: есть погибшие, 17 пострадавших / 2 фотографии

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Причину ДТП должны выяснить правоохранители, которые вместе со спасателями ГСЧС и медиками скорой помощи, прибыли на место происшествия.

Как сообщалось, автомобиль госохраны попал в ДТП под Запорожьем, когда личный состав возвращался из командировки.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Информатор

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