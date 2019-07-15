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Факты / Происшествия

Массовое отравление в Луцке – 10 человек в больнице после посещения пиццерии

В Луцке 11 и 12 июля в областную инфекционную больницу с отравлением госпитализированы 10 человек.

Отруєння

По состоянию на утро 15 июля в инфекционной больнице Луцка находятся 10 человек, посещавших пиццерию Феличита.

У всех посетителей заведения врачи диагностировали острый гастроэнтероколит.

ЧитайтеОтравление детей в Коблево: в лагере Салют выявлены нарушения

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в городе Долинская Кировоградской области госпитализировано 11-летнюю девочку. У ребенка ботулизм.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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