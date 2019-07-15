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Факты / Происшествия

В Польше напали на дом украинских работников

В Варшаве на дом украинских рабочих совершили нападение из-за антинациональных взглядов.

В Польше напали на дом украинских работников

В дом украинских рабочих, которые строят метро в Варшаве, бросили бутылку с зажигательной смесью, а также разрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами.

В результате этого инцидента никто не пострадал.

Сейчас полицейские выясняют детали происшествия и собирают все доказательства по этому делу.

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После этого украинские работники в открытом письме написали, что они придерживаются польских законов, в Польше работают легально, платят налоги и хотят к себе должного отношения.

К слову, количество трудовых мигрантов из Украины в Польше увеличилось в пять раз с начала 2014 года.

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