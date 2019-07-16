PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Кирилловке туристы застряли на верхушке 25-метровой карусели

В курортной Кирилловке в Запорожской области люди застряли на 25-метровой высоте на аттракционе.

В Кирилловке туристы застряли на верхушке 25-метровой карусели

В Кирилловке в Запорожской области на самой высокой карусели в Украине люди застряли на полчаса.

Читайте: В Киевской области пьяный мужчина угрожал детям гранатой

В это время дул очень сильный ветер. Кроме того, на 25-метровой высоте застряли много детей. В ГСЧС отметили, что у них нет такой вышки. В итоге людей все таки спустили на землю.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, в результате чего у нее выбито несколько зубов, раздроблена челюсть и травмирована нога.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Ровенщине свадьба закончилась массовым отравлением: пострадали 39 человек
В Ровенской области пасынок с друзьями забил отчима до смерти
В России авто с детьми упало в реку – десять погибших
Двое детей погибли в ДТП в Ивано-Франковской области
Что известно об Анастасии Ковалевой, которую поджег жених
Умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених
Попросил перепарковать авто: в Ровно мужчине перерезали горло
Против телемоста с РФ: под каналом NewsOne митингующие зажгли файеры
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка