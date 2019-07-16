В курортной Кирилловке в Запорожской области люди застряли на 25-метровой высоте на аттракционе.

В Кирилловке в Запорожской области на самой высокой карусели в Украине люди застряли на полчаса.

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В это время дул очень сильный ветер. Кроме того, на 25-метровой высоте застряли много детей. В ГСЧС отметили, что у них нет такой вышки. В итоге людей все таки спустили на землю.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, в результате чего у нее выбито несколько зубов, раздроблена челюсть и травмирована нога.