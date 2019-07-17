PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший

В Ровенской области двух детей на карьере засыпало песком.

В Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший

Вблизи села Ясногорка Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка, в результате чего было засыпано двоих детей.

К слову, глубина карьера около 5 м.

Читайте: Исчезнуть на 24 часа: среди детей распространяется новая опасная игра

Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу.

Позже было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
В Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, в результате чего у нее выбито несколько зубов, раздроблена челюсть и травмирована нога.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Непогода в Украине: обесточены 132 населенных пункта, травмированы два человека
В одесских катакомбах пропали пятеро человек
В Одесской области в результате пожара погибли четверо детей
На Полтавщине упал дельтаплан – есть жертвы
Спасатели рассказали, когда в Киеве улучшится воздух
В Белой Церкви возобновили водоснабжение
Течение унесло на 3 км. На Закарпатье нашли тело мальчика, упавшего в реку
Во Львовской области грузовой лифт убил двух людей
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка