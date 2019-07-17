В Ровенской области двух детей на карьере засыпало песком.
Вблизи села Ясногорка Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка, в результате чего было засыпано двоих детей.
К слову, глубина карьера около 5 м.
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Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу.
Позже было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни.
В Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, в результате чего у нее выбито несколько зубов, раздроблена челюсть и травмирована нога.
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