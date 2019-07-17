В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком появился третий подозреваемый.

Во время расследования по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области правоохранители установили третьего подозреваемого.

– По состоянию на сегодня в уголовном производстве трое подозреваемых. Только что уведомлен о подозрении один из участников, который также использовал оружие, – отметил директор ГБР Роман Труба.

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Он добавил, что подозреваемый совершеннолетний, не работает в правоохранительных органах, находился на месте преступления и использовал оружие.

Подозреваемому сообщили о подозрении, сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

– Именно отсутствие орудия преступления в настоящее время не дает возможности установить, чей выстрел был смертельным, – добавил Труба.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве также подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.