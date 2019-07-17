В Николаевской области произошло лобовое столкновение Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ.
В результате лобового столкновения автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ вблизи села Лукашевка погиб мужчина и его 12-летний сын и 7-летняя дочь.
Также в ДТП пострадала женщина, которая находилась в автомобиле Citroen. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Первомайской больницы.
Двое водителей и 30 пассажиров автобуса не пострадали в ДТП.
Читайте: В Полтавской области водитель Toyota совершил смертельное ДТП
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
К слову, на Житомирской трассе под Киевом произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.