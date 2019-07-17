В Николаевской области произошло лобовое столкновение Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ.

В результате лобового столкновения автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ вблизи села Лукашевка погиб мужчина и его 12-летний сын и 7-летняя дочь.

Также в ДТП пострадала женщина, которая находилась в автомобиле Citroen. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Первомайской больницы.

Двое водителей и 30 пассажиров автобуса не пострадали в ДТП.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).









Погиб мужчина с детьми. В Николаевской области автобус столкнулся с автомобилем / 2 фотографии

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