PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Снесла два столба и отбойник: в Киеве фура слетела с моста

В Киеве около 2.00 многотонный грузовик Volvo снес ограждение и упал с моста. К счастью, никто не пострадал.

Снесла два столба и отбойник: в Киеве фура слетела с моста

Ночью 17 июля в Голосеевском районе Киева водитель грузовика Volvo по неустановленным причинам потерял управление. В результате этого фуру начало заносить вправо, она вылетела с моста и перевернулась набок. С бака начало выливаться горючее.

При этом грузовик снес два столба и отбойник и повредил линии электропередач –  они упали на встречную фуру. Водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и наехал на поврежденные столбы.

В результате ДТП никто не пострадал.

Читайте: Взрыв газа разрушил дом под Киевом, есть погибший

Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Детали устанавливает следственно-оперативная группа.

  • image
  • image
  • image
Снесла два столба и отбойник: в Киеве фура слетела с моста / 3 фотографии

К слову, три человека погибли и еще 17 пострадали в результате ДТП на Житомирской трассе под Киевом.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП с маршруткой под Киевом: есть погибшие, 17 пострадавших
В Полтавской области водитель Toyota совершил смертельное ДТП
Микроавтобус госохраны Украины попал в ДТП
Под Николаевом ВАЗ наехал на группу детей-велосипедистов
В Польше микроавтобус с украинцами влетел в прицеп: погибла 18-летняя девушка
Авто разбиты полностью: в Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW
Двое детей погибли в ДТП в Ивано-Франковской области
За рулем был ребенок. В ДТП под Николаевом погиб 10-летний мальчик
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка