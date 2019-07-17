В Киеве около 2.00 многотонный грузовик Volvo снес ограждение и упал с моста. К счастью, никто не пострадал.

Ночью 17 июля в Голосеевском районе Киева водитель грузовика Volvo по неустановленным причинам потерял управление. В результате этого фуру начало заносить вправо, она вылетела с моста и перевернулась набок. С бака начало выливаться горючее.

При этом грузовик снес два столба и отбойник и повредил линии электропередач – они упали на встречную фуру. Водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и наехал на поврежденные столбы.

В результате ДТП никто не пострадал.

Читайте: Взрыв газа разрушил дом под Киевом, есть погибший

Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Детали устанавливает следственно-оперативная группа.













Снесла два столба и отбойник: в Киеве фура слетела с моста / 3 фотографии

К слову, три человека погибли и еще 17 пострадали в результате ДТП на Житомирской трассе под Киевом.