В районе станции метро Лесная в Киеве на ходу загорелась маршрутка. Образовалась километровая пробка.
На Броварском проспекте, возле станции метро Лесная, около 8.40, произошел пожар – загорелся маршрутный автобус Богдан.
Рядом была полиция, место пожара оградили и начали тушить. Обошлось без пострадавших.
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Водитель маршрутки Киев-Бровары рассказал, что после высадки пассажиров на Лесной он ехал на разворот, в этот момент заметил дым в задней части автобуса.
Пожар удалось быстро ликвидировать.Однако салон выгорел полностью.
Причины возгорания устанавливаются.
В Киеве на Лесной загорелась маршрутка, образовалась пробка / 3 фотографии
Недавно в Днепре тоже на ходу загорелась маршрутка № 152 на проспекте Героев.
Видео: Киев Оперативный
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