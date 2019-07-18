В районе станции метро Лесная в Киеве на ходу загорелась маршрутка. Образовалась километровая пробка.

На Броварском проспекте, возле станции метро Лесная, около 8.40, произошел пожар – загорелся маршрутный автобус Богдан.

Рядом была полиция, место пожара оградили и начали тушить. Обошлось без пострадавших.

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Водитель маршрутки Киев-Бровары рассказал, что после высадки пассажиров на Лесной он ехал на разворот, в этот момент заметил дым в задней части автобуса.

Пожар удалось быстро ликвидировать.Однако салон выгорел полностью.

Причины возгорания устанавливаются.













В Киеве на Лесной загорелась маршрутка, образовалась пробка / 3 фотографии

Недавно в Днепре тоже на ходу загорелась маршрутка № 152 на проспекте Героев.

Видео: Киев Оперативный