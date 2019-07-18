В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком суд арестовал третьего подозреваемого.

Суд по ходатайству прокуратуры Киевской области арестовал на 60 суток третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Также 18 июля объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также стрелял в местности, где был убит 5-летний Кирилл Тлявов.

Ранее полиция сообщила, что 31 мая в Переяслав-Хмельницком на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека – двое сотрудников полиции, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, и двое гражданских, в том числе несовершеннолетний.

Все они были дома у одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням. В результате одного из выстрелов ребенок получил смертельное ранение.

Источник: Прокуратура Київської області