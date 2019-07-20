Подозреваемый в поджоге японской аниме-студии Kyoto Animation имел судимость и был заключен за кражу денег в магазине.

Очевидцы пожара в анимационной студии Kyoto Animation Co утверждают, что видели подозреваемого в поджоге студии за несколько дней до инцидента.

Одна женщина сообщила, что увидела мужчину, который напоминает подозреваемого Синдзи Аобу возле здания KyoAni. Она уверяет, что видела как мужчина нес две коробки, в которых, вероятно, были бензиновые банки.

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Еще двое студентов рассказали, что вечером накануне пожара увидели мужчину, одетого так же, как и подозреваемый. Один из них сказал, что человек лежал на скамейке на расстоянии 500 м от офиса.

Подозреваемый был судим и ранее был заключен за кражу денег в магазине.

Напомним, 18 июля в Японии подожгли студию аниме Kyoto Animation.