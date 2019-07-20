Водитель маршрутного такси Киев – Житомир сообщил в полицию об обстреле его автобуса после конфликта на дороге.

В субботу, около 10.00, водитель маршрутки Киев – Житомир сообщил в полицию об обстреле его автобуса из автомобиля Opel Vivaro.

По словам водителям, стрельба произошла после дорожного конфликта на фоне первоочередности проезда возле станции метро Академгородок.

Для задержания автомобиля, из которого могли стрелять по маршрутке, правоохранители ввели оперативный план. Вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину и пообщались с водителем и пассажиром.

В то же время, водитель маршрутного такси от написания заявления отказался и не предоставил информацию, есть ли у его транспортного средства какие-либо повреждения вследствие выстрела, позднее он уехал с места происшествия.

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Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в районе станции метро Лесная в Киеве на ходу загорелась маршрутка.