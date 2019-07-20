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Факты / Происшествия

Ехали на вызов: в Изюме разбилось авто с полицейскиими

В Харьковской области двое полицейских попали на служебном авто в ДТП. Правоохранители находятся в тяжелом состоянии.

Ехали на вызов: в Изюме разбилось авто с полицейскиими

В Изюме в Харьковской области произошло лобовое столкновение полицейской машины и Ford, в результате которого пострадали шесть человек.

Предварительно, экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в авто с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему по автодороге Киев-Харьков-Довжанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль.

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Ехали на вызов: в Изюме разбилось авто с полицейскиими / 2 фотографии

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В результате ДТП двое сотрудников полиции в тяжелом состоянии были госпитализированы в Изюмскую центральную городскую больницу. Водителя и троих пассажиров автомобиля Ford также доставили в медучреждение. После оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.

Напомним, в аварии с участием полицейского в Херсонской области погибли трое человек, среди которых ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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