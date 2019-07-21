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Факты / Происшествия

В Киеве горела Дарницкая ТЭЦ

В Киеве поздно вечером 20 июля случился пожар на территории ТЭЦ на улице Гната Хоцкевича. К счастью, никто не пострадал.

Пожежа на Дарницькій ТЕЦ

На Дарницкой ТЭЦ 20 июля в 21.50 произошло короткое замыкание электропроводов, в результате которого загорелся силовой агрегат, находящийся на специализированном козловом кране.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось за 20 минут локализовать возгорание, в 22.26 пожар был ликвидирован.

К тушению привлекалось пять единиц техники и 23 бойца столичного управления ГСЧС.

Читайте: Пожар в Киеве: появилось видео горящих складов секонд-хенда на Борщаговке

Напомним, в июне масштабный пожар произошел на складах секонд-хенда в Киеве.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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