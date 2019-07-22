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Факты / Происшествия

На Херсонщине военный прострелил ногу сослуживцу

В Херсонской области военный во время разрядки автомата АКС-74 выстрелил в ногу коллеге по службе.

Автомат

Государственное бюро расследований проводит расследование по факту нарушения правил обращения с оружием.

Установлено, что военный ранил сослуживца из автомата во время разрядки оружия.

Раненого госпитализировали в военный госпиталь в Николаеве.

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Назначен комплекс экспертиз, готовится подозрение по ч. 1 ст. 414 УКУ – Нарушение правил обращения с оружием.

Если вину докажут, военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до двух лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до трех лет.

К слову, 5 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.

Источник: ДБР

Фото: Dreamstime

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