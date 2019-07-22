На Киевщине в Славутиче произошло жестокое убийство с использованием холодного оружия.

21 июля, до рассвета, возле одного из баров г Славутич между местными жителями произошла драка, в результате – один человек нанес удар ножом в область шеи другом мужчине.

Вследствие полученной травмы, 32-летний Юрий Булат умер от потери крови за несколько минут.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержатся в изоляторе временного содержания.

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По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в Ирпене парень застрелился после попытки убить бывшую девушку и ее парня.