PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Днепропетровской области педофил насиловал внучку и снимал на телефон

В Днепропетровской области задержали 65-летнего педофила, который изнасиловал свою приемную внучку.

В Днепропетровской области педофил насиловал внучку и снимал на телефон

В Днепропетровской области 65-летний мужчина изнасиловал свою неродную внучку-подростка.

28-летняя женщина, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих дочерей 2006 и 2015 года рождения бабушке и неродному дедушке.

Читайте: Заманил в подсобку ТЦ: в Киеве педофил развращал 11-летнего мальчика

– После того, как мать вернулась с работы старшая дочь рассказала, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера. Он всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон, – рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Насильника задержали правоохранители. Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим за изнасилование.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

  • Да 95%, 5340 голосов
    5340 голосов 95%
    95%
  • Нет 5%, 270 голосов
    270 голосов 5%
    5%
Всего голосов: 5610

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов и создала их открытый публичный реестр.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Химическая кастрация: Парубий подписал закон и передал его президенту
Мать была на заработках: в Донецкой области девочка забеременела от дедушки
Прикинулись таксистами: в Одессе братья изнасиловали девушку
Заманил в подсобку ТЦ: в Киеве педофил развращал 11-летнего мальчика
Под Харьковом 54-летний мужчина сутки насиловал девушку
Супрун против химической кастрации – это нарушает права педофилов
R. Kelly арестовали за детскую порнографию
Химическая кастрация: что это, для кого применяется и где разрешена
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка