В Днепропетровской области задержали 65-летнего педофила, который изнасиловал свою приемную внучку.

В Днепропетровской области 65-летний мужчина изнасиловал свою неродную внучку-подростка.

28-летняя женщина, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих дочерей 2006 и 2015 года рождения бабушке и неродному дедушке.

Читайте: Заманил в подсобку ТЦ: в Киеве педофил развращал 11-летнего мальчика

– После того, как мать вернулась с работы старшая дочь рассказала, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера. Он всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон, – рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Насильника задержали правоохранители. Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим за изнасилование.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию? Да 95%, 5340 голосов 5340 голосов 95% 95%

Нет 5%, 270 голосов 270 голосов 5% 5% Всего голосов: 5610 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов и создала их открытый публичный реестр.