PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

ЦИК “заминировали” – людей эвакуируют из помещения

В Киеве “заминировали” здание Центральной избирательной комиссии.

ЦИК “заминировали” – людей эвакуируют из помещения

В Киеве неизвестные “заминировали” здание Центральной избирательной комиссии.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019

Людей из помещения эвакуировали. На место происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.

Ранее в Киеве закрывали станцию метро Дворец спорта из-за “минирования”.

Источник: 112 Украина

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Все избирательные участки в Украине работают – ЦИК
Явка на выборах в Верховную Раду 2019: первые данные ЦИК на 12.00
Почти 700 мажоритарщиков получили предупреждение от ЦИК
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам
Как выглядит Дарт Вейдер: ЦИК показала лицо кандидата в нардепы
Выборы 2019: ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы
Выборам быть! Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка