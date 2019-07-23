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Факты / Происшествия

В Одессе пьяные отдыхающие избили полицейских: правоохранителей госпитализировали

В Одессе на Французском бульваре отдыхающие избили патрульных полицейских. Правоохранителей госпитализировали.

В Одессе пьяные отдыхающие избили полицейских: правоохранителей госпитализировали

В Одессе на Французском бульваре на детской площадке компания распивала алкогольные напитки и нецензурно ругалась.

На замечания правоохранителей мужчины не обращали внимания.

– Впоследствии несколько человек начали выражать свое недовольство действиями правоохранителей, провоцировать на конфликт и начали драку. Совместными усилиями был задержан главный зачинщика конфликта, – рассказали в полиции.

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Правоохранителей доставили в больницу.

Задержанному грозит наказание по ч. 2 ст. 345 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Боярке Киевской области полицейским пришлось применить газовый баллончик против двух несовершеннолетних девушек, которые напали с кулаками на врачей скорой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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