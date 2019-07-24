Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летней студентки, которая долго не выходила с родителями на связь.

Отец 18-летней студентки обратился к правоохранительным органам с сообщением, что его дочь не выходит на связь. Она проживает в Голосеевском районе города Киева.

Тело погибшей с ножевыми ранениями полицейские нашли в квартире, которую она снимала.

Благодаря оперативно проведенным мерам и неотложным следственным действиям полицейские установили личность возможного подозреваемого и начали его поиски. Правоохранители узнали, что он скрывается в Полтаве.

– Парня задержали и доставляют в Киев, где будут проводиться следственные действия. Сейчас он дает первые объяснения, впоследствии мы выясним мотив убийства и обстоятельства этого события. По согласованию с прокурором ему будет объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения, – рассказал начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где он жил, проводят неотложный обыск.













В Киеве зарезали 18-летнюю студентку – тело нашли в съемной квартире / 3 фотографии

По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.

Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире – установит следствие.

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К слову, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.