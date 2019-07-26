На приусадебном участке киевлянина в Днепровском районе столицы полиция обнаружила более 400 кустов конопли.
Наркосодержащие растения 49-летний киевлянин выращивал якобы для собственного употребления.
Более 400 кустов марихуаны мужчина посадил на приусадебном участке на улице Марка Черемшины.
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– Как объяснил хозяин, растения он выращивал якобы для собственного употребления без цели сбыта. Урожай мы изъяли и направили на проведение экспертизы, – рассказали в полиции.
Открыто производство по части первой статьи 310 УКУ – Посев или выращивание снотворного мака или конопли. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Киевлянин посадил “для себя” более 400 кустов марихуаны / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Борисполе задержали груз с наркотиками на $1 млн.
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