На приусадебном участке киевлянина в Днепровском районе столицы полиция обнаружила более 400 кустов конопли.

Наркосодержащие растения 49-летний киевлянин выращивал якобы для собственного употребления.

Более 400 кустов марихуаны мужчина посадил на приусадебном участке на улице Марка Черемшины.

Читайте: Болеше $1 млрд: в Австралии изъяли рекордную партию наркотиков

– Как объяснил хозяин, растения он выращивал якобы для собственного употребления без цели сбыта. Урожай мы изъяли и направили на проведение экспертизы, – рассказали в полиции.

Открыто производство по части первой статьи 310 УКУ – Посев или выращивание снотворного мака или конопли. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.















Киевлянин посадил “для себя” более 400 кустов марихуаны / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Борисполе задержали груз с наркотиками на $1 млн.