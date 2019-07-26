В Черновицкой области на огород в селе Погореловка Заставневского района упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором было два человека.

Падение дельтаплана на один из огородов в селе под Черновцами увидели местные жители, они вызвали спасателей и скорую.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, немедленно госпитализировали в Заставневскую центральную районную больницу.

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Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Личности пострадавших устанавливаются.







Под Черновцами разбился дельтаплан с двумя людьми / 2 фотографии

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