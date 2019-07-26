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Факты / Происшествия

Под Черновцами разбился дельтаплан с двумя людьми

В Черновицкой области на огород в селе Погореловка Заставневского района упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором было два человека.

Під Чернівцями розбився дельтапла

Падение дельтаплана на один из огородов в селе под Черновцами увидели местные жители, они вызвали спасателей и скорую.

Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, немедленно госпитализировали в Заставневскую центральную районную больницу.

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Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Личности пострадавших устанавливаются.

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Под Черновцами разбился дельтаплан с двумя людьми / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Харьковщине упал учебно-тренировочный самолет Л-39.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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