В Черновицкой области на огород в селе Погореловка Заставневского района упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан, в котором было два человека.
Падение дельтаплана на один из огородов в селе под Черновцами увидели местные жители, они вызвали спасателей и скорую.
Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, немедленно госпитализировали в Заставневскую центральную районную больницу.
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Об их состоянии пока ничего неизвестно.
Личности пострадавших устанавливаются.
Под Черновцами разбился дельтаплан с двумя людьми / 2 фотографии
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