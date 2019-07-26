Ночью в Соломенском районе Киева в одно из кафе ворвался неадекватный мужчина – он избил посетителя и угрожал ножом остальным.
В киевском кафе на улице Вадима Гетьмана, 40а около 01.00 мужчина с ножом напал на посетителей заведения.
Он бросался с кулаками на всех вокруг. В результате одного пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.
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Но это не успокоило дебошира – он достал нож и стал им размахивать внутри заведения.
Усмирить мужчину смогли только полицейские. Нож изъяли, а подозреваемого забрали в отделение.
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителей кафе, есть пострадавший / 3 фотографии
Недавно в Одессе полиция задержала охранника ночного клуба, который избил посетителя заведения. Мужчина скончался в больнице.
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