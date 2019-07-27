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Факты / Происшествия

Была малограмотная: в Тернопольской области женщина вместо лекарств вколола себе яд

В Тернопольской области женщина перепутала лекарства с ядом и вколола себе смертельную дозу.

Ампула

В Тернопольской области 68-летняя женщина вколола себе смертельную дозу яда, поскольку перепутала его с лекарствами.

Женщина была малограмотной, не умела писать, а читать могла только по слогам.

Когда у нее повысилось давление, она сама пошла за лекарством, поскольку часто занималась самолечением. Однако она взяла ампулу с ядом, которую купила, чтобы вывести собакам блох.

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Вскоре после укола ей стало плохо и она сразу же позвонила сыну. Тот, в свою очередь, вызвал женщине скорую.

Когда врачи приехали на вызов, то было шокированы тем, что пенсионерка вколола себе Бутокс.

– Бутокс – для человека яд и доза была слишком велика. Доза была такая, что шансов на жизнь у этой женщины, к сожалению, не было, – рассказала заведующая Козовской подстанции экстренной помощи Мирослава Смачило.

К слову, в Херсонской области 14 детей госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

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