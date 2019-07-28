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Факты / Происшествия

В Одессе перед матчем Динамо-Шахтер задержали 12 болельщиков

Возле стадиона Черноморец в Одессе, где проходит матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером, полиция задержала 12 болельщиков одной из команд.

В Одесі перед матчем Динамо-Шахтар затримали 12 уболівальників

Перед матчем Динамо-Шахтер в Одессе болельщики из команд пытались затеять драку в парке Шевченко.

Также, один из фанов позволил себе оскорбительные высказывания в адрес сотрудника полиции, несущего службу возле стадиона.

В отделение доставлены 12 участников драки.

После установления их личностей будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

К слову, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию матча Динамо-Шахтер за Суперкубок Украины 2019.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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