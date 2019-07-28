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Факты / Происшествия

Утечка титана на заводе в Запорожье: угрозы населению нет

На территории Запорожского титано-магниевого комбината утром в 10.36 произошла нештатная ситуация – утечка титана.

ЗТМК

Утечка тетрахлорида титана на территории ООО ЗТМК произошла из-за протекания передаточного бака.

В администрации завода уточнили, что в седьмом цехе треснула цистерна – вытекло 50 л вещества.

Ликвидировать чрезвычайную ситуацию прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

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Спасатели для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены.

А рабочие завода для ликвидации протекания перекрыли вентиль и установили бандаж. Химическое вещество перекачали в другую цистерну.

В 11.40 авария полностью ликвидирована,  никто не пострадал.

Вредные испарения не вышли за пределы цеха, опасности для жизни и здоровья граждан нет.

 

К слову, 9 июня в Винницкой области произошло ДТП, в результате которого большое количество большое количество химикатов попало в реку Рось.

ФотоЗТМК

Источник: ГСЧС

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